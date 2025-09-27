Raipur News: दुर्गा विसर्जन के लिए महादेव घाट विसजन कुंड की तैयारी, देखें तस्वीरें

रायपुर के महादेव घाट पर कुंड बनाया गया है। यहां हर साल गणेश और मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है।
विसर्जन कुंड की साफ सफाई करने के साथ ही माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन की तैयारी निगम के द्वारा पूरी कर ली गई है।
इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से विसर्जन कुंड स्थल पर लगभग 20 सीसीटीवी कैमरा भी लगाने के निर्देश हैं।
छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 7 क्रेन के साथ ही 90 गोताखोरों की भी ड्यूटी लगाई गई है।
महादेव घाट विसर्जन कुंड की साफ़ सफाई कर फिर से पानी भरा जा रहा है। नगर निगम एक बार फिर तैयारियों में जुट गया है।
