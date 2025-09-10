Raipur News: यूनिफाइड कमांड की बैठक में नक्सल विरोधी अभियान पर मंथन

बैठक में डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ (BSF), एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।