Raipur: वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर सीएम साय ने देखी आरएसएस पर आधारित फिल्म शतक

मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के तप, त्याग और दूरदर्शी विचारों से प्रारंभ हुई इस यात्रा को माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने नई दिशा और संगठनात्मक शक्ति प्रदान की। एक शताब्दी का यह इतिहास लाखों स्वयंसेवकों के अनुशासन, समर्पण और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना का जीवंत प्रमाण है।