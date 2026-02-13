Raipur: कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिसिंग हुई कड़ी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ की गई एवं तत्काल घेराबंदी कर सभी 6 आरोपियों को मौके से पकड़ा गया।रायपुर पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) का कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध पूरे सेंट्रल ज़ोन क्षेत्र में सघन निगरानी कर सख्त कार्रवाई की जा रही है।