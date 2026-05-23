Raipur: राजधानी रायपुर को मिली बड़ी सौगात, लाखों लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत

इस अवसर पर डिप्टी सीएम व पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव, राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर (Raipur) महापौर मीनल चौबे, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, पार्षद पुष्पा साहू, लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव मुकेश बंसल, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित गणमान्यजन उपस्थित थे।