नेचर लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं एग्जीबिशन, Photos में देखें 10 हजार फूलों की रंगीन बहार

Exhibition Time: फाइन आर्ट्स की छात्राओं ने एग्जीबिशन में फेस पेंटिंग और कैनवास पेंटिंग का स्टॉल लगाया है। स्टॉल पर बच्चों और युवाओं के लिए फेस पेंटिंग, हैंड टैटू, स्पार्कल डिजाइन के साथ कैनवास आर्ट और पोर्ट्रेट्स बनाए जा रहे हैं। कलाकारों के अनुसार छोटे बच्चों में फेस पेंटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के दौरान सीखी पेंटिंग, लाइफ ड्रॉइंग और कंपोजीशन की कला का ही यह विस्तार है। टीम लोकल इवेंट्स, कार्निवल और आयोजनों में भी अपनी कला प्रस्तुत कर रही है।