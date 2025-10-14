रायपुर। राजधानी में मंगलवार को खादी महोत्सव 2025 के अंतर्गत खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा रैली निकाली गई। प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय परिसर में ​िस्थत खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी एवं स्वयंसेवकों ने रैली आयोजित की। रैली में लगभग 125 छात्राओं ने भाग लिया। यह रैली महाविद्याल परिसर से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर, नगर घड़ी चौक, शास्त्री चौक से होते हुए वापस परिसर में समाप्त हुई।