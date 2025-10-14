रायपुर। राजधानी में मंगलवार को खादी महोत्सव 2025 के अंतर्गत खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा रैली निकाली गई। प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय परिसर में िस्थत खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी एवं स्वयंसेवकों ने रैली आयोजित की। रैली में लगभग 125 छात्राओं ने भाग लिया। यह रैली महाविद्याल परिसर से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर, नगर घड़ी चौक, शास्त्री चौक से होते हुए वापस परिसर में समाप्त हुई।
इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक डॉ कुलदीप वर्मा, सहायक निदेशक संदीप शर्मा, सहायक निदेशक अनूप कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक एमपी रावत तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष अजय तिवारी उपस्थित थे।
खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष तिवारी तथा निदेशक वर्मा ने छात्राओं को अपने उद्बोधन में स्वदेशी अपनाने तथा खादी को प्रोत्साहित करने हेतु छात्राओं को संकल्पित करवाया। छात्राओं ने इस अवसर पर चरखा भी चलना सिखा और खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा भी ली।
इस अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुत दी।छात्राओं ने कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया और स्वयं चरखा चलाकर खुश हुए।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, डॉ संगीता घई, एनएसएस अधिकारी तेजेश्वरी साहू, संरक्षक डॉ पदमा शर्मा, डॉ गायत्री शर्मा एवं समस्त सहायक प्राध्यापक उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए।
