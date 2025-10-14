Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

विद्या​​​​र्थियों ने चरखा चला लिया खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा, SEE PICS

विद्या​​​​र्थियों ने चरखा चला लिया खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा

2 min read

रायपुर

image

Trilochan Das Manikpuri

Oct 14, 2025

Students took the Khadi Swadeshi pledge by spinning the spinning wheel

रायपुर। राजधानी में मंगलवार को खादी महोत्सव 2025 के अंतर्गत खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा रैली निकाली गई। प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय परिसर में ​िस्थत खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी एवं स्वयंसेवकों ने रैली आयोजित की। रैली में लगभग 125 छात्राओं ने भाग लिया। यह रैली महाविद्याल परिसर से निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर, नगर घड़ी चौक, शास्त्री चौक से होते हुए वापस परिसर में समाप्त हुई।

Students took the Khadi Swadeshi pledge by spinning the spinning wheel

इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक डॉ कुलदीप वर्मा, सहायक निदेशक संदीप शर्मा, सहायक निदेशक अनूप कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक एमपी रावत तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष अजय तिवारी उपस्थित थे।

Students took the Khadi Swadeshi pledge by spinning the spinning wheel

खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष तिवारी तथा निदेशक वर्मा ने छात्राओं को अपने उद्बोधन में स्वदेशी अपनाने तथा खादी को प्रोत्साहित करने हेतु छात्राओं को संकल्पित करवाया। छात्राओं ने इस अवसर पर चरखा भी चलना सिखा और खादी स्वदेशी प्रतिज्ञा भी ली।

Students took the Khadi Swadeshi pledge by spinning the spinning wheel

इस अवसर पर एनएसएस के स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुत दी।छात्राओं ने कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया और स्वयं चरखा चलाकर खुश हुए।

Students took the Khadi Swadeshi pledge by spinning the spinning wheel

कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, डॉ संगीता घई, एनएसएस अधिकारी तेजेश्वरी साहू, संरक्षक डॉ पदमा शर्मा, डॉ गायत्री शर्मा एवं समस्त सहायक प्राध्यापक उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए।

रायपुर

14 Oct 2025 12:48 pm

