रायपुर

PM मोदी के जन्मदिन पर ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ, CM ने हाथ में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की, देखें तस्वीरें

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में “स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों की स्वच्छता को समर्पित डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रायपुर

Khyati Parihar

Sep 17, 2025

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में “स्वच्छता ही सेवा 2025 पखवाड़ा” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने रायपुर नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों की स्वच्छता को समर्पित डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: साय ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की और स्वच्छता का संदेश आमजन तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसमें सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वप्रेरणा से जुड़ाव समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव स्वच्छता की बात करते हैं और उन्होंने देश को स्वच्छ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी प्राथमिकता से निभानी चाहिए।

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके आजीविका मूलक कार्यों और गतिविधियों की जानकारी ली।

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, सीएसपीडीसीएल, क्रेडा की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, कचरा संग्रहण एवं उसके प्रबंधन की प्रक्रिया संबंधी मॉडल तथा स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टालों का भी अवलोकन किया।

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने “खुशियों का ठेला” के अंतर्गत महिला वेंडर्स को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपीआई साउंड बॉक्स डिवाइस प्रदान किया।

‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ (फोटो सोर्स- DPR)

CG News: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

Published on:

17 Sept 2025 01:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / PM मोदी के जन्मदिन पर ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ, CM ने हाथ में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की, देखें तस्वीरें

