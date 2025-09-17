PM मोदी के जन्मदिन पर ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2025’ का शुभारंभ, CM ने हाथ में झाड़ू लेकर परिसर की सफाई की, देखें तस्वीरें

CG News: मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वप्रेरणा से जुड़ाव समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सदैव स्वच्छता की बात करते हैं और उन्होंने देश को स्वच्छ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी प्राथमिकता से निभानी चाहिए।