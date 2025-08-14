Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Tiranga Yatra: तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, CM साय के नेतृत्व में लहराया 1500 मीटर लंबा ध्वज, देखें तस्वीरें

Tiranga Yatra: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का एक महान अनुष्ठान है, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 14, 2025

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का एक महान अनुष्ठान है, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन-बान-शान है, इसकी रक्षा और मान-सम्मान के लिए हर नागरिक को दृढ़संकल्पित होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब हर घर तिरंगा फहराएगा और भारत आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से और अधिक सशक्त बनेगा।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: साय ने ‘भारत माता की जय’ और ‘छत्तीसगढ़ महतारी की जय’ के उद्घोष के साथ जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त और सम्मानित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हमारे वीर जवानों द्वारा दिखाए गए साहस और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, जिसने तिरंगे की शान को और ऊंचा किया।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: साय ने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार एरिया डॉमिनेशन कर नक्सलियों का प्रभुत्व समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ कभी नक्सलियों का लाल झंडा लहराता था, आज वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है। कई संवेदनशील गांवों में बरसों बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः तिरंगा फहराया गया है, जो शांति, विकास और सुरक्षा का नया संदेश दे रहा है।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तिरंगे की असली गरिमा तब और बढ़ेगी जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ ने भी ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: साय ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने घरों पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों का स्मरण करें।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: उल्लेखनीय है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया।

तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Tiranga Yatra: रायपुर के शहीद स्मारक भवन से तेलीबांधा तक निकली तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं शामिल हुए और हजारों नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा।

Published on:

14 Aug 2025 08:50 am

Tiranga Yatra: तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, CM साय के नेतृत्व में लहराया 1500 मीटर लंबा ध्वज, देखें तस्वीरें

