Raipur: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, अब बस्तर विकास पर मंथन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 मई को देरशाम रायपुर (Raipur) पहुंचे। वे दो दिवसीय दौरे पर 18 मई को जगदलपुर जाएंगे, जहां 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सहित भारत से नक्सलवाद (Naxalism) के सफाए के बाद गृहमंत्री शाह का यह पहला बस्तर दौरा है। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर सीएम विष्णु देव साय ने शाह का स्वागत किया।