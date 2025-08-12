CG News: नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा ‘स्वच्छता संगम’ का आयोजन, सीएम साय कर रहे सम्बोधित,देखें तस्वीरें

स्वच्छता संगम’ में शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन कर सम्मानित किया जाएगा।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सात नगरीय निकायों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलों से पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त हुआ है।
स्वच्छता संगम में नगरीय निकायों में स्वच्छता और शहरी सौंदर्यीकरण के मानकों को बढ़ाने हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा।
स्वच्छता संगम-2025’ में, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली स्वच्छता दीदियों का पद-प्रक्षालन कर उन्हें सम्मानित करेंगे।
मुख्यमंत्री साय बिलासपुर के बहतराई स्थित इंडोर स्टेडियम में 260 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया ।
Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की रहेगी प्रस्तुतियां…
Woman for Tree: महिला समूहों के चयन में लोचा, 100 की जगह 300 रुपए में बेच रहे फॉर्म, महापौर को देना पड़ा दखल
CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह