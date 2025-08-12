CG News: नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा ‘स्वच्छता संगम’ का आयोजन, सीएम साय कर रहे सम्बोधित,देखें तस्वीरें

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सात नगरीय निकायों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के करकमलों से पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त हुआ है।