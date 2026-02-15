Valentine Day 2026: ऊर्जा पार्क में खिला इश्क का मौसम, सेल्फी और मुस्कानों से सजा दिन, देखें Photos

Valentine Day 2026: वेलेंटाइन डे के मौके पर राजधानी रायपुर के ऊर्जा पार्क समेत आसपास के उद्यानों में प्रेम का रंग साफ नजर आया।
Valentine Day 2026: सुबह से ही युवा जोड़े हाथों में हाथ डाले हरियाली के बीच क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखे।
Valentine Day 2026: किसी ने फूलों के साथ अपने जज्बात जाहिर किए तो कोई शांत कोने में बैठकर लंबी बातचीत में खोया रहा।
Valentine Day 2026: पार्कों में हल्की मुस्कान, सेल्फी और यादगार पलों को कैमरे में कैद करने की होड़ भी दिखी।
Valentine Day 2026: सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवाओं ने पूरे सादगी और उत्साह के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट किया, जिससे माहौल में प्यार और अपनापन घुला रहा।
