करवा चौथ की उमंग: पूजा की तैयारी में जुटी महिलाएं

भोपाल में करवा चौथ पर्व के पूर्व न्यू मार्केट में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की । उन्होंने मेंहदी ,चूड़ियां, करवा और पूजा सामग्री पसंद करने के लिए पहुंची महिलाएं । फोटो सुभाष ठाकुर
जबलपुर में करवा चौथ की तैयारी के लिए पूजन सामग्री लेते हुए महिला। फोटो— अफरोज खान
Karva chauth ke liye Choti chaupad per mahilayen kharidari karte hue
जोधपुर में करवा चौथ व्रत के लिए नयापुरा स्थित दुकान से पूजा की थाली एवं करवा ख़रीदती महिलाएं। फ़ोटो- गौतम उडेलिया
उदयपुर में करवा चौथ पर्व के लिए मधुबन क्षेत्र में लगी स्टालों पर करवा एवं पूजन सामग्री खरीदती महिलाएं। प्रमोद सोनी
