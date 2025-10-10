Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

करवा चौथ की उमंग: पूजा की तैयारी में जुटी महिलाएं

करवा चौथ का पर्व आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। महिलाएं पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी में जुट जाती हैं। सोलह श्रृंगार की वस्तुएं, करवा, चलनी, पूजा की थाली और पारंपरिक परिधान खरीदते हुए उनकी आंखों में प्रेम और समर्पण की चमक साफ झलकती है। यह दिन न केवल पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है, बल्कि स्त्री की आस्था, परंपरा और सौंदर्य का उत्सव भी है।

2 min read

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Oct 10, 2025

भोपाल में करवा चौथ पर्व के पूर्व न्यू मार्केट में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की । उन्होंने मेंहदी ,चूड़ियां, करवा और पूजा सामग्री पसंद करने के लिए पहुंची महिलाएं । फोटो सुभाष ठाकुर

जबलपुर में करवा चौथ की तैयारी के लिए पूजन सामग्री लेते हुए महिला। फोटो— अफरोज खान

Karva chauth ke liye Choti chaupad per mahilayen kharidari karte hue

जोधपुर में करवा चौथ व्रत के लिए नयापुरा स्थित दुकान से पूजा की थाली एवं करवा ख़रीदती महिलाएं। फ़ोटो- गौतम उडेलिया

उदयपुर में करवा चौथ पर्व के लिए मधुबन क्षेत्र में लगी स्टालों पर करवा एवं पूजन सामग्री खरीदती महिलाएं। प्रमोद सोनी

Published on:

10 Oct 2025 03:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Photos / करवा चौथ की उमंग: पूजा की तैयारी में जुटी महिलाएं

