करवा चौथ की उमंग: पूजा की तैयारी में जुटी महिलाएं

करवा चौथ का पर्व आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। महिलाएं पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी में जुट जाती हैं। सोलह श्रृंगार की वस्तुएं, करवा, चलनी, पूजा की थाली और पारंपरिक परिधान खरीदते हुए उनकी आंखों में प्रेम और समर्पण की चमक साफ झलकती है। यह दिन न केवल पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है, बल्कि स्त्री की आस्था, परंपरा और सौंदर्य का उत्सव भी है।