बीकानेर में खेचरी बचाओ आंदोलन में आज प्रदेश के कई जिलों के पर्यावरण प्रेमी पहुंचे

बीकानेर

image

Naushad Ali

Feb 06, 2026

Save Khejri movement

बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के साधु संत कर रहे अगवाई फोटो नौशाद अली

Save Khejri movement

महिला शक्ति पहुंची जो गहनों से सजी हुईबीकानेर में खेचरी बचाओ आंदोलन में आज प्रदेश के कई जिलों के पर्यावरण प्रेमी पहुंचे तो वही साधु सन्यास में भी पहुंचे पर्यावरण का संदेश दिया पॉलिटेक्निकल कॉलेज सभा स्थल पर बड़ी संख्या में महिला शक्ति पहुंची जो गहनों से सजी हुई नजर आ रही थी फोटो नौशाद अली

Save Khejri movement

बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल भंवर सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे खेजड़ी बचाने के लिए मजबूत कानून लाने की मांग हजारों की संख्या में लोग मौजूद फोटो नौशाद अली

Save Khejri movement

खेजडी बचाओ आंदोलन, पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले जुटेंगे पर्यावरण प्रेमी फोटो नौशाद अली

Save Khejri movement

बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल भंवर सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे खेजड़ी बचाने के लिए मजबूत कानून लाने की मांग हजारों की संख्या में लोग मौजूद फोटो नौशाद अली

Save Khejri movement

बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई फोटो नौशाद अली

