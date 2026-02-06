बीकानेर में खेचरी बचाओ आंदोलन में आज प्रदेश के कई जिलों के पर्यावरण प्रेमी पहुंचे

बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के साधु संत कर रहे अगवाई फोटो नौशाद अली
महिला शक्ति पहुंची जो गहनों से सजी हुईबीकानेर में खेचरी बचाओ आंदोलन में आज प्रदेश के कई जिलों के पर्यावरण प्रेमी पहुंचे तो वही साधु सन्यास में भी पहुंचे पर्यावरण का संदेश दिया पॉलिटेक्निकल कॉलेज सभा स्थल पर बड़ी संख्या में महिला शक्ति पहुंची जो गहनों से सजी हुई नजर आ रही थी फोटो नौशाद अली
बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल भंवर सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे खेजड़ी बचाने के लिए मजबूत कानून लाने की मांग हजारों की संख्या में लोग मौजूद फोटो नौशाद अली
खेजडी बचाओ आंदोलन, पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले जुटेंगे पर्यावरण प्रेमी फोटो नौशाद अली
बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल भंवर सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे खेजड़ी बचाने के लिए मजबूत कानून लाने की मांग हजारों की संख्या में लोग मौजूद फोटो नौशाद अली
बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई फोटो नौशाद अली
बड़ी खबरेंView All
धर्म
धर्म/ज्योतिष