बीकानेर में खेचरी बचाओ आंदोलन में आज प्रदेश के कई जिलों के पर्यावरण प्रेमी पहुंचे

बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में हजारों की संख्या में जुटे लोग विश्नोई समाज के नेता सहित, साधु संत कर रहे अगवाई शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल भंवर सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे खेजड़ी बचाने के लिए मजबूत कानून लाने की मांग हजारों की संख्या में लोग मौजूद फोटो नौशाद अली