बीकानेर में पर्यावरण संघर्ष समिति के आमरण अनशन

'गोलमाल नहीं, साफ घोषणा चाहिए'मंत्री बिश्नोई ने अपने पहले संबोधन में बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिसूचना जारी होने तक खेजडी संरक्षण के लिखित आदेश की बात कही। इस पर संत सरजूदास महाराज ने कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, गोलमाल नहीं, साफ-साफ घोषणा हो कि खेजड़ी कटाई, पर प्रतिबंध लगेगा। फोटो नौशाद अली