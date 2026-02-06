बीकानेर में खेजड़ी बचाव का संदेश देती बालिका। फोटो नौशाद अली
बीकानेर में पर्यावरण संघर्ष समिति के आमरण अनशन का मामला मंत्री के के बिश्नोई पहुंचे अनशन स्थल विधायक पब्बा राम विश्नोई जसवंत विश्नोई प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी विश्नोई भी साथ में है मंत्री बोले-अनशन तुड़वाया,संतों के अनुरूप लिया निर्णय,वही संघर्ष समिति से जुड़े लोगो ने कहा - अब भी ‘महा पड़ाव’ जारी,फोटो - नौशाद अली
बीकानेर में साथी आंदोलनकारी एवं एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे संभालते हुए साथी आंदोलनकारी। फोटो नौशाद अली
बीकानेर में अनशनकारियों में शामिल एक बजुर्ग संत की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाते हुए फोटो नौशाद अली
'गोलमाल नहीं, साफ घोषणा चाहिए'मंत्री बिश्नोई ने अपने पहले संबोधन में बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिसूचना जारी होने तक खेजडी संरक्षण के लिखित आदेश की बात कही। इस पर संत सरजूदास महाराज ने कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, गोलमाल नहीं, साफ-साफ घोषणा हो कि खेजड़ी कटाई, पर प्रतिबंध लगेगा। फोटो नौशाद अली
बड़ी खबरेंView All
धर्म
धर्म/ज्योतिष