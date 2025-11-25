मैदान में कप्तान, सेट की ट्रैफिक मैनेजमेंट की फील्डिंग

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत व एएसपी डॉ. तेजपालसिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों का पैदल जायजा लिया
मौके से ही उद्योग नगर थानाधिकारी, कोतवाल व यातायात निरीक्षक, को व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
एसपी ने पिपराली रोड, सीएलसी चौराहा के आसपास के क्षेत्र में पैदल चलकर व्यवस्थाएं देखी
उन्होंने वाहनों को सुव्यवस्थित खड़ा करवाने, पैदल पाथ को खाली करवाने व अतिक्रमण हटाने की बात कही।
