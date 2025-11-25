Patrika LogoSwitch to English

सीकर

मैदान में कप्तान, सेट की ट्रैफिक मैनेजमेंट की फील्डिंग

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत व एएसपी डॉ. तेजपालसिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों का पैदल जायजा लिया

सीकर

image

Pankaj Parmuwal

Nov 25, 2025

sikar photo

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत व एएसपी डॉ. तेजपालसिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों का पैदल जायजा लिया

sikar photo

मौके से ही उद्योग नगर थानाधिकारी, कोतवाल व यातायात निरीक्षक, को व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

sikar photo

एसपी ने पिपराली रोड, सीएलसी चौराहा के आसपास के क्षेत्र में पैदल चलकर व्यवस्थाएं देखी

sikar photo

उन्होंने वाहनों को सुव्यवस्थित खड़ा करवाने, पैदल पाथ को खाली करवाने व अतिक्रमण हटाने की बात कही।

sikar photo

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत व एएसपी डॉ. तेजपालसिंह ने सोमवार को शहर के विभिन्न बाजारों का पैदल जायजा लिया

Updated on:

25 Nov 2025 07:11 pm

Published on:

25 Nov 2025 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Photos / मैदान में कप्तान, सेट की ट्रैफिक मैनेजमेंट की फील्डिंग

