एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स हो रही रद्द, यात्री परेशान, देखें तस्वीरें

भारत में पूरे देश में एयरपोर्ट में काफी यात्री फंसे है। जयपुर के एयरपोर्ट की कुछ ऐसी ही हालत है। कई कई यात्री तो दो तीन दिन से फंसे है। वही जयपुर एयरपोर्ट में विदेशी पर्यटक भी फंसे दिखे। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 07, 2025

Jaipur airport

अपनी अपनी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेते लोग। सभी का एक ही सवाल हमारा क्या होगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur airport

जैसे ही अनाउसमेंट बोर्ड पर कैंसिल दिखा वैसे ही अपनी फ्लाइट के बारे में जानकारी के लिए मोबाइल उठा लिया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur airport

काफी लोग एयरपोर्ट पर फंस गए। कई तो खेलो इंडिया खेलो में जयपुर आई टीम भी फंस गई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur airport

जयपुर एयरपोर्ट पर कई विदेशी पर्यटक भी फंस गए। ऐसे में सभी अपने मोबाइल पर जानकारी लेते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur airport

सभी के मुंह पर निराशा दिख रही थी। कई कई तो जयपुर में दो तीन दिन से फंसे है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

07 Dec 2025 07:19 pm

