एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स हो रही रद्द, यात्री परेशान, देखें तस्वीरें

अपनी अपनी फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेते लोग। सभी का एक ही सवाल हमारा क्या होगा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
जैसे ही अनाउसमेंट बोर्ड पर कैंसिल दिखा वैसे ही अपनी फ्लाइट के बारे में जानकारी के लिए मोबाइल उठा लिया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
काफी लोग एयरपोर्ट पर फंस गए। कई तो खेलो इंडिया खेलो में जयपुर आई टीम भी फंस गई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
जयपुर एयरपोर्ट पर कई विदेशी पर्यटक भी फंस गए। ऐसे में सभी अपने मोबाइल पर जानकारी लेते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
सभी के मुंह पर निराशा दिख रही थी। कई कई तो जयपुर में दो तीन दिन से फंसे है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
