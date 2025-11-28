Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

दिव्य देशना कार्यक्रम में मुनियों साथ चले सीएम, देखें तस्वीरें

जयपुर के बीटू बायपास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में दिव्य देशना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आचार्य सुंदर सागर से भेट की। साथ ही उनके साथ चले भी। वही आचार्य सुंदर सागर ने कहा धर्म में राजनीति आने से होता है विनाश, वही राजनीति में धर्म आने से होता है विकास। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Nov 28, 2025

बीटू बायपास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुनियों के साथ हाथ पकड़ कर चले। भजनलाल ने मुनियों से आशीर्वाद भी लिया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

सभी जैन मुनियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आशीर्वाद ले सभी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस कार्यक्रम में काफी सख्या में जैन समाज के लोग भी पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

बीटू बायपास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जैन मुनि आचार्य सुंदर सागर जी महाराज ने प्रवचन भी दिया। इस मौके पर सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के पाव भी धोए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

इस कार्यक्रम में जैन समाज के हजारों लोग पहुंचे थे। वे यहां पर जैन मुनि आचार्य सुंदर सागर जी महाराज को सुनने के लिए आए थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

28 Nov 2025 07:54 am

दिव्य देशना कार्यक्रम में मुनियों साथ चले सीएम, देखें तस्वीरें

