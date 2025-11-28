दिव्य देशना कार्यक्रम में मुनियों साथ चले सीएम, देखें तस्वीरें

बीटू बायपास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुनियों के साथ हाथ पकड़ कर चले। भजनलाल ने मुनियों से आशीर्वाद भी लिया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
सभी जैन मुनियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आशीर्वाद ले सभी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस कार्यक्रम में काफी सख्या में जैन समाज के लोग भी पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बीटू बायपास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जैन मुनि आचार्य सुंदर सागर जी महाराज ने प्रवचन भी दिया। इस मौके पर सरकार के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के पाव भी धोए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इस कार्यक्रम में जैन समाज के हजारों लोग पहुंचे थे। वे यहां पर जैन मुनि आचार्य सुंदर सागर जी महाराज को सुनने के लिए आए थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
