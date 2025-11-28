दिव्य देशना कार्यक्रम में मुनियों साथ चले सीएम, देखें तस्वीरें

सभी जैन मुनियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आशीर्वाद ले सभी के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस कार्यक्रम में काफी सख्या में जैन समाज के लोग भी पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।