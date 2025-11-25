कमिश्नर पहुंचे चौपड़, लगाई गश्त, देखें तस्वीरें

जयपुर के कमिश्नर सचिन मित्तल पहुंचे बड़ी चौपड़। वहां पर पहले पुलिस के साथ बात चीत की। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बड़ी चौपड़ पर मौजूद अधिकारियों से जयपुर के कमिश्नर सचिन मित्तल ने बात की। इसमें ट्रैफिक क्राइम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बड़ी चौपड़ से जब कमिश्नर सचिन मित्तल गश्त के लिए रवाना हुए तब साथी अधिकारी भी साथ रहे। आगे से आगे फोन पर बात करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ तक पैदल ही गश्त के लिए जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल सहित अन्य अधिकारी निकले। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
रास्ते में लोगों से और अन्य दुकानदारों से फीड बैक भी लिया गया। ऐसे में खरीदारी के लिए जयपुर से बाहर से आए पर्यटक भी पुलिस की गश्त देख खुश दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
