जयपुर

कमिश्नर पहुंचे चौपड़, लगाई गश्त, देखें तस्वीरें

जयपुर के बड़ी चौपड़ पर अचानक जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए। मौके पर मौजूद पुलिस के साथ बातचीत कर बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ तक पैदल ही गश्त लगाई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Nov 25, 2025

Jaipur police on road

जयपुर के कमिश्नर सचिन मित्तल पहुंचे बड़ी चौपड़। वहां पर पहले पुलिस के साथ बात चीत की। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur police on road

बड़ी चौपड़ पर मौजूद अधिकारियों से जयपुर के कमिश्नर सचिन मित्तल ने बात की। इसमें ट्रैफिक क्राइम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur police on road

बड़ी चौपड़ से जब कमिश्नर सचिन मित्तल गश्त के लिए रवाना हुए तब साथी अधिकारी भी साथ रहे। आगे से आगे फोन पर बात करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur police on road

बड़ी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ तक पैदल ही गश्त के लिए जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल सहित अन्य अधिकारी निकले। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur police on road

रास्ते में लोगों से और अन्य दुकानदारों से फीड बैक भी लिया गया। ऐसे में खरीदारी के लिए जयपुर से बाहर से आए पर्यटक भी पुलिस की गश्त देख खुश दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

25 Nov 2025 07:33 am

