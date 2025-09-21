Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर जेल से भागे कैदी, एक को पकड़ा, देखें w

जयपुर के सेंट्रल जेल से शनिवार को अलसुबह दो कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए। हालांकि एक को पकड़ लिया गया है और दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। दो कैदी पानी डालने के प्लास्टिक के पाइप के सहारे दीवार फांद कर निकल भागे। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 21, 2025

Jaipur Central jail

कई जांच की टीमें पहुंची जयपुर सेंट्रल जेल। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur Central jail

जिस पाइप से लटक कर भागे उसकी जांच करते अधिकारी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur Central jail

अलग अलग विभाग के अधिकारी भी पहुंचे जयपुर जेल। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Jaipur Central jail

चारों तरफ लगे सीसीटीवी के कैमरे जिनकी जांच चल रही है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

21 Sept 2025 08:19 am

Hindi News / Special / Photos / जयपुर जेल से भागे कैदी, एक को पकड़ा, देखें w

