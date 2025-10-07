ट्रॉमा वार्ड में आग के बाद अगले दिन धरना प्रदर्शन चले, देखें तस्वीरें

जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में लगी आग के बाद अगले दिन इन आग में मारे गए लोगों के परिवार ने धरना दिया। सभी नेता और अधिकारी मिलने पहुंचे। वही सांगानेर स्थित कपूरवाला ढानी के निवास बहादुर भी इस आग में मार्ग गए थे। उनके घर पर उनकी माता और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन। 2 min read