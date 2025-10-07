Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

ट्रॉमा वार्ड में आग के बाद अगले दिन धरना प्रदर्शन चले, देखें तस्वीरें

जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में लगी आग के बाद अगले दिन इन आग में मारे गए लोगों के परिवार ने धरना दिया। सभी नेता और अधिकारी मिलने पहुंचे। वही सांगानेर स्थित कपूरवाला ढानी के निवास बहादुर भी इस आग में मार्ग गए थे। उनके घर पर उनकी माता और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

2 min read

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Oct 07, 2025

Sms hospital fire

अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजन आपस में बात करते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital fire

आग में मरे गए बहादुर के सांगानेर स्थित घर पर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। बहादुर के बच्चे अपनी दादी को चुप करवाने की कोशिश करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital fire

तेज बारिश में भी मृतकों के घर वाले प्रदर्शन करते रहे। वही उनके सामने नेताओं की गाड़ियां खड़ी थी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital fire

राज्य गृह मंत्री बैडम और उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा धरने पर बैठे लोगों को समझाते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital fire

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक अमीन कागजी भी मिलने पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

07 Oct 2025 04:40 pm

Hindi News / Special / Photos / ट्रॉमा वार्ड में आग के बाद अगले दिन धरना प्रदर्शन चले, देखें तस्वीरें

