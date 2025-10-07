ट्रॉमा वार्ड में आग के बाद अगले दिन धरना प्रदर्शन चले, देखें तस्वीरें

अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजन आपस में बात करते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
आग में मरे गए बहादुर के सांगानेर स्थित घर पर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। बहादुर के बच्चे अपनी दादी को चुप करवाने की कोशिश करते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
तेज बारिश में भी मृतकों के घर वाले प्रदर्शन करते रहे। वही उनके सामने नेताओं की गाड़ियां खड़ी थी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
राज्य गृह मंत्री बैडम और उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा धरने पर बैठे लोगों को समझाते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक अमीन कागजी भी मिलने पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।