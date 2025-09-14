Patrika LogoSwitch to English

कांस्टेबल भर्ती पर जबदस्त भीड़, देखें तस्वीरें

राजस्थान में प्रदेश भर के शहरों में शनिवार और रविवार को कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर में। लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने एवं दिया। इस दौरान पुलिस ने भी बेहद कठोर चेकिंग की गई। वही आने जाने वाले अभ्यर्थियों की बस अड्डों पर जबदस्त भीड़ दिखी। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 14, 2025

Constable recruitment exam

मुरलीपुरा स्थित एक एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थियों की लगी लाइन। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Constable recruitment exam

चैकिंग के दौरान कपड़े भी खुलवाए और रक्षा सूत्र भी हटवाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Constable recruitment exam

अभ्यर्थियों की सिंधी कैंप स्थित बस अड्डे पर जबदस्त भीड़। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

