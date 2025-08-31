Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

देर रात जम कर बरसे बदरा, देखें तस्वीरें

जयपुर में देर रात जम का बारिश हुई। लगभग 2 घंटे तेज बारिश के बाद जयपुर की सड़के दरिया बन बहने लगी। इस दौरान कई वहां चालक परेशान होते दिखे तो कई वीकेंड में बारिश का मजा लेते दिखे। अजमेरी पुलिया पर तो आधी गाड़िया तक डूब गई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 31, 2025

Heavy rain in jaipur

रात बारह बजे जौहरी बाजार की सड़क पर तेज रफ्तार में बहता पानी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Heavy rain in jaipur

अजमेरी पुलिया पर बारिश का पानी भरा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Heavy rain in jaipur

अजमेरी पुलिया पर आधी आधी गाड़िया तक डूबी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Heavy rain in jaipur

स्टेच्यू सर्किल पर बारिश के दौरान मस्ती करती युवतियां। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

