देर रात जम कर बरसे बदरा, देखें तस्वीरें

रात बारह बजे जौहरी बाजार की सड़क पर तेज रफ्तार में बहता पानी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
अजमेरी पुलिया पर बारिश का पानी भरा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
अजमेरी पुलिया पर आधी आधी गाड़िया तक डूबी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
स्टेच्यू सर्किल पर बारिश के दौरान मस्ती करती युवतियां। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
Organ Donation : 18 साल के बेटे की मौत, माता-पिता ने तीन मरीजों को दिया नया जीवन, लिवर-किडनियां की डोनेट
Women Safety: राजस्थान में महिलाओं की पीड़ा का काला सच, घरेलू हिंसा से कराहता जयपुर, आंकड़े देख दहल जाएगा दिल
राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में एसओजी का बड़ा खुलासा, आरपीएससी, पुलिस, तस्कर, हार्डकोर ने बनाए थानेदार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट