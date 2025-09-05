Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

बारिश से हो रहा जनजीवन अस्तव्यस्त…देखिए तस्वीरें

आसमान से बरस रहे लगातार पानी ने दिल्ली, उत्तराखण्ड, हिमाचल, राजस्थान व अन्य स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सडकों पर वाहन चालक परेशान हो रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही है। सडकें दरियां बन गई हैं।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Sep 05, 2025

जयपुर में बारिश से सडकों पर भरा पानी। फोटो— दिनेश डाबी

भोपाल में काले बादल घिरने के बाद होती तेज बारिश। फोटो— सुभाष ठाकुर

सूरत में सड़कों पर दो से तीन फीट पानी भर जाने से वाहन चालक हुए परेशान। फोटो— मुकेश त्रिवेदी

जयपुर में बारिश से भीग रहे वाहन चालक। फोटो— अनुग्रह सोलोमन

Published on:

05 Sept 2025 01:31 pm

Hindi News / Special / बारिश से हो रहा जनजीवन अस्तव्यस्त…देखिए तस्वीरें

