जयपुर

मौर्य से मुगल कालीन ड्रेस में मॉडल्स ने किया रैंप वॉक, देखें तस्वीरें

मंगलवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशन सेंटर पर पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा फैशन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान मॉडल्स ने मौर्य काल से मुगल काल तक के समय से प्रेरित ड्रेसेस को पहन कर रैंप वॉक किया। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 27, 2025

Fashion show at ric

मौर्य के समय से प्रेरित हो कर ड्रेसेस को मॉडल्स ने डिस्प्ले किया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Fashion show at ric

उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी से प्रेरित कलेक्शन। फोटो अनुग्रह ए।

Fashion show at ric

अफ्रीका के मसाई मारा से प्रेरित कलेक्शन। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

27 Aug 2025 07:48 am

Hindi News / Special / मौर्य से मुगल कालीन ड्रेस में मॉडल्स ने किया रैंप वॉक, देखें तस्वीरें

