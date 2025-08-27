मौर्य से मुगल कालीन ड्रेस में मॉडल्स ने किया रैंप वॉक, देखें तस्वीरें

मौर्य के समय से प्रेरित हो कर ड्रेसेस को मॉडल्स ने डिस्प्ले किया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी से प्रेरित कलेक्शन। फोटो अनुग्रह ए।
अफ्रीका के मसाई मारा से प्रेरित कलेक्शन। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
Jaipur: बहन के घर से 3KM पहले ही हो गई भाई और मां की दर्दनाक मौत, दोनों को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला
Trump 50 Percent Tariff : ट्रंप का 50 फीसदी टैरिफ आज से लागू, राजस्थान पर होगा जबरदस्त असर, 7 लाख लोगों के रोजगार पर भारी संकट
गणेश चतुर्थी महामुहूर्त: 3 साल बाद बना विशेष संयोग, राजस्थान में 15% बढ़ेगी बिक्री, ये सेक्टर बूम पर, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा