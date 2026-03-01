घरेलू गैस के लिए लगी कतारें….देखिए तस्वीरें

भोपाल के नारियल खेड़ा स्थित गैस सिलेंडर के लिए लगी लाइन। फोटो— अजय शर्मा
चेन्नई के मनाली स्थित एक गैस बॉटलिंग प्लांट में खाली एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक रिफिलिंग के लिए कतार में खड़े थे। शहर के कुछ हिस्सों में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी वितरण में आई बाधाओं के बीच ये कतारें देखने को मिलीं। फोटो— हरिहरन
इंदौर में घरेलू गैस को लेकर एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, ऑनलाइन नहीं लग रहे नंबर। फोटो— रविंद्र सेठिया
जोधपुर में बनाड़ कैंट रेलवे स्टेशन के पास एचपी गोदाम के बाहरगैस सिलेंडर लेने के लिए लगी कतार। फोटो एस के मुन्ना
जोधपुर न्यू पावर हाउस रोड सीएनजी पंप पर लगी ऑटो रिक्शा की लंबी लाइनें। फोटो गौतम उड़ेलिया
श्रीगंगानगर में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत से लोग परेशान, एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें। फोटो— रामकिशन
