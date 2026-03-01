घरेलू गैस के लिए लगी कतारें….देखिए तस्वीरें

चेन्नई के मनाली स्थित एक गैस बॉटलिंग प्लांट में खाली एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक रिफिलिंग के लिए कतार में खड़े थे। शहर के कुछ हिस्सों में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी वितरण में आई बाधाओं के बीच ये कतारें देखने को मिलीं। फोटो— हरिहरन