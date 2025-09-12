Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान विधानसभा में प्रदर्शन, देखें तस्वीरें

राजस्थान विधानसभा में सरकार पर जासूसी करवाने के आरोप लगाते हुए विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया। ऐसे में सभी विपक्षी विधायक जग्गा जासूस के नाम की टोपी और बैनर लेकर पहुंचे। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता भी की। देखे तस्वीरें। सभी फोटो अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 12, 2025

Vidhansabha demo

विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Vidhansabha demo

प्रदर्शन के बाद बाइट देते अशोक गहलोत। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Vidhansabha demo

मंत्री केके विश्नोई प्रदर्शन के दौरान टोपी पर लिखा जग्गा जासूस देखते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

राजस्थान विधानसभा में प्रदर्शन, देखें तस्वीरें

