Jaipur Audi Accident : अभी तक नहीं लगा लग्जरी कार चालक का सुराग, मृतक के भाई ने कहीं ऐसी बात- सब हुए भावुक

हादसे में जान गंवाने वाले भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा (25 वर्ष) का रविवार को पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले परिजन ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर जयपुरिया अस्पताल के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान रमेश का छोटा भाई समाज के लोगों से कह रहा था कि आप जो कर दो साहब…वो ठीक। हमें ज्यादा कानून-कायदे नहीं पता हैं। उसके ये शब्द वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर रहे थे।