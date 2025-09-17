रावण मंडी में रावण बनना शुरू, देखें तस्वीरें

रावण मंडी किसान धर्म काटे पर बन रहे रावण। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बच्चों के माता पिता रावण तैयार करते है तो बच्चे वही खेलते नजर आते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
अपने बच्चों को रावण बनाने के गुर सिखाती। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
Rain: जाते-जाते ‘झमाझम बारिश’ करवाएगा मानसून, राजस्थान के 10 जिलों में बरसेंगे बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट
फेसबुक, दोस्ती, वीडियो कॉल और 64 साल के बुजुर्ग के फार्म हाउस पर पहुंची लड़कियां… फिर हुआ हैरान करने वाला खेल
RAS Transfer List: राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बड़ा फेरबदल, 41 आरएएस के तबादले, जानें किसे कहां लगाया