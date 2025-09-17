Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

रावण मंडी में रावण बनना शुरू, देखें तस्वीरें

जयपुर के मानसरोवर के पास स्थित किसान धर्म काटे पर रावण मंडी सजनी शुरू हो गई है। यहां पर हर साल के तरह इस साल भी अलग अलग तरह के और अलग अलग साइज के रावण बनना शुरू हो गए है। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 17, 2025

Rawan mandi at kisan dharm kanta

रावण मंडी किसान धर्म काटे पर बन रहे रावण। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rawan mandi at kisan dharm kanta

बच्चों के माता पिता रावण तैयार करते है तो बच्चे वही खेलते नजर आते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rawan mandi at kisan dharm kanta

अपने बच्चों को रावण बनाने के गुर सिखाती। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 07:48 am

Hindi News / Special / Photos / रावण मंडी में रावण बनना शुरू, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

Rain: जाते-जाते ‘झमाझम बारिश’ करवाएगा मानसून, राजस्थान के 10 जिलों में बरसेंगे बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

जयपुर

Rajasthan: राजस्थान में बिजली होगी सस्ती? जानें क्यों; जनता को कितनी मिल सकती है राहत

Rajasthan-Electricity-1
जयपुर

फेसबुक, दोस्ती, वीडियो कॉल और 64 साल के बुजुर्ग के फार्म हाउस पर पहुंची लड़कियां… फिर हुआ हैरान करने वाला खेल

सीकर

RAS Transfer List: राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बड़ा फेरबदल, 41 आरएएस के तबादले, जानें किसे कहां लगाया

41-RAS-officers-transferred
जयपुर

खुशखबर : सरिस्का में फिर नए मेहमान से मंगल खुशियां छाई, बाघों की संख्या 49 हुई

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.