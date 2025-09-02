Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सीकर रोड पर देर रात बारिश, देखें तस्वीरें

जयपुर में सोमवार को दिन भर रुक रुक का बारिश होती रही। वहीं सिर शाम के बाद शुरू हुई बारिश डियर तथा तक चलती रही। ऐसे में सीकर रोड पर बारिश का पानी भर गया जिससे वहां से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 02, 2025

Heavy rain in Jaipur

सीकर रोड पर बारिश के बाद भर गया पानी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Heavy rain in Jaipur

रोड पर पानी भरने से ऑटो हुई खराब। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Heavy rain in Jaipur

बारिश का पानी इतना ज्यादा था कि सड़को पर आधी गाड़िया डूब गई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

02 Sept 2025 10:47 am

