वेलेन्टाइन डे के मौके पर सजी दुकानें..देखें तस्वीरें

दुकानदारों ने चेन्नई के चेपेट इलाके में अपनी दुकानों को वेलेन्टाइन डे के सामान से सजाया। दिल के आकार वाले गुब्बारे और कट-आउट, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट हैम्पर और फूलों के गुलदस्ते आकर्षक ढंग से सजाए गए। यह तैयारी वार्षिक प्रेम उत्सव और वेलेन्टाइन डे से पहले होने वाली तेज़ बिक्री के लिए की गई। फोटो— हरिहर कृष्णन