वेलेन्टाइन डे के मौके पर सजी दुकानें..देखें तस्वीरें

वेलेन्टाइन डे पर दुकानों का रूप निखर उठता है। लाल गुलाबों, दिल आकार की सजावट और चमकदार रोशनी से हर कोना प्रेम का संदेश देता है। शोकेस में उपहार, चॉकलेट और कार्ड सजे रहते हैं। रंगीन गुब्बारे और खुशबूदार माहौल ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यह सजावट त्योहार को और खास बना देती है, मानो हर दुकान प्रेम का उत्सव मना रही हो।

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Feb 12, 2026

प्रेम का पर्व वेलेंटाइन डे नज़दीक आते ही सूरत शहर की गिफ्ट शॉप्स और फ्लावर स्टोर्स में खास सजावट देखने को मिल रही है। युवाओं के बीच इस दिन का इंतज़ार सबसे अधिक रहता है। शहर के अठवा क्षेत्र की एक गिफ्ट शॉप पर युवतियां वेलेंटाइन डे के लिए उपहार चुनते हुए नज़र आईं। फोटो— मुकेश

दुकानदारों ने चेन्नई के चेपेट इलाके में अपनी दुकानों को वेलेन्टाइन डे के सामान से सजाया। दिल के आकार वाले गुब्बारे और कट-आउट, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट हैम्पर और फूलों के गुलदस्ते आकर्षक ढंग से सजाए गए। यह तैयारी वार्षिक प्रेम उत्सव और वेलेन्टाइन डे से पहले होने वाली तेज़ बिक्री के लिए की गई। फोटो— हरिहर कृष्णन

उदयपुर में वेलेंटाइन डे के लिए बाजार में दुकानों पर सजे वेलेंटाइन गिफ्ट। शहर के बापू बाजार में एक गिफ्ट सामग्री की दुकान पर सजे गिफ्ट। फोटो— प्रमोद सोनी

वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है जोधपुर शहर की एक गिफ्ट की दुकान उपहार पसंद करते युवा। फ़ोटो - गौतम उड़ेलिया

जोधपुर भगत की कोठी के पास पाली रोड पर वैलेंटाइन डे के लिए टेडी बियर खरीदते हुए। फोटो एसके मुन्ना

