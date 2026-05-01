श्रम का सम्मान, समाज का उत्थान…देखिए तस्वीरें

अजमेर में चिलचिलाती धूप, तपती दोपहरी और उम्र की सीमाएं जैसे मजदूरों के हौसलों के आगे बेबस दिखीं। जीवन की जरूरतों ने उन्हें आराम नहीं, बल्कि संघर्ष का रास्ता थमा दिया है। मजदूर दिवस पर जहां श्रमिकों के सम्मान की बातें होती हैं, वहीं तीरथदास जैसे अनगिनत चेहरे आज भी अपनी मेहनत से दो वक्त की रोटी जुटाने में लगे हैं। फोटो : वाहिद पठान