10 दिसंबर 2025

बुधवार

खास खबर

क्रिसमस के करीब आते ही शुरू हुई कैरोल्स, देखें तस्वीरें

जयपुर के चांदपोल गेट स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में कैरल्स की शुरूआत कर दी गई है। यह क्रिसमस से पहले प्रभु यीशु के जन्म की बधाई देने समाज जन एक दूसरे के घर जाते है। पादरी दीपक बैरिस्टो ने बताया कि यह परंपरा बड़ी ही पुरानी है। इससे समाज जन क्रिसमस की शुरूआत करते है। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 10, 2025

Carols singing

चांदपोल गेट स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में पादरी दीपक बैरिस्टो ने प्रार्थना कर कैरोल्स की शुरूआत की। इस समय समाज के लोग एक दूसरे को बधाई भी देते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Carols singing

सबसे पहले कैरोल्स चर्च में ही गाई जाती है। उसके बाद अलग अलग जगह लोगो के घरों तक लोग पहुंच कर कैरोल्स गाते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Carols singing

हसी खुशी और डांस के साथ कैरोल्स गई जाती है। प्रभु यीशु के जन्म की बधाईयां सभी को बांटी जाती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Carols singing

एक मौके पर छोटे बच्चे संता क्लॉज़ भी बनते है। सभी नाच गा कर प्रभु यीशु का जन्म बनाते हैं। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

10 Dec 2025 09:25 am

