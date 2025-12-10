क्रिसमस के करीब आते ही शुरू हुई कैरोल्स, देखें तस्वीरें

चांदपोल गेट स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में पादरी दीपक बैरिस्टो ने प्रार्थना कर कैरोल्स की शुरूआत की। इस समय समाज के लोग एक दूसरे को बधाई भी देते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
सबसे पहले कैरोल्स चर्च में ही गाई जाती है। उसके बाद अलग अलग जगह लोगो के घरों तक लोग पहुंच कर कैरोल्स गाते है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
हसी खुशी और डांस के साथ कैरोल्स गई जाती है। प्रभु यीशु के जन्म की बधाईयां सभी को बांटी जाती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
एक मौके पर छोटे बच्चे संता क्लॉज़ भी बनते है। सभी नाच गा कर प्रभु यीशु का जन्म बनाते हैं। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
