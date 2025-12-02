शुरू हुई जनसुनवाई, तीन दिन मंत्री मिलेंगे लोगों से, देखें तस्वीरें

भाजपा कार्यालय में सोमवार से जनसुनवाई को शुरू किया गया। इस बार दो मंत्री करेंगे जनसुनवाई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
अपनी अपनी समस्या लेकर लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पर लोगों ने अपनी समस्या फोन से भी बताई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जनता से सहज रूप से मिले और उनको समस्या का तुरंत निदान भी करवाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई शुरू की। इस दौरान अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
