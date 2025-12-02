Patrika LogoSwitch to English

खास खबर

शुरू हुई जनसुनवाई, तीन दिन मंत्री मिलेंगे लोगों से, देखें तस्वीरें

जयपुर के सी स्कीम स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार से जनसुनवाई शुरू की गई। हफ्ते में तीन दिन होने वाली इस सुनवाई में दो अलग अलग मंत्री बैठेंगे। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 02, 2025

Bjp office

भाजपा कार्यालय में सोमवार से जनसुनवाई को शुरू किया गया। इस बार दो मंत्री करेंगे जनसुनवाई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Bjp office

अपनी अपनी समस्या लेकर लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पर लोगों ने अपनी समस्या फोन से भी बताई। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Bjp office

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जनता से सहज रूप से मिले और उनको समस्या का तुरंत निदान भी करवाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Bjp office

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई शुरू की। इस दौरान अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

02 Dec 2025 07:51 am

शुरू हुई जनसुनवाई, तीन दिन मंत्री मिलेंगे लोगों से, देखें तस्वीरें

