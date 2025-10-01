Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

तीन दिवसीय युवा महोत्सव में निकली रैली, देखें तस्वीरें

जयपुर के चांदपोल गेट स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में राजस्थान डायोसिस द्वारा युवा महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चर्च के इंचार्ज दीपक बैरिस्टो ने बताया कि इस इस कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर पहुंचे राजस्थान डायोसिस के बिशप रेमसन विक्टर द्वारा की गई। रविवार को सुबह चर्च के चारों तरफ रैली निकाल कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तीन दिन चले इस महोत्सव में प्रदेश भर से आए युवा भाग ले रहे है। महोत्सव में अलग अलग प्रतियोगिताएं जैसे नाटक, सॉन्ग सिंगिंग, डिबेट भी आयोजित की गई।  इस महोत्सव का समापन मंगलवार हुआ। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Oct 01, 2025

Rally at chandpole

जयपुर शहर के चांदपोल इलाके में ईसाई समाज द्वारा रैली निकाली। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rally at chandpole

इस अवसर पर राजस्थान में बिशप रेमसन विक्टर भी शामिल हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rally at chandpole

युवा महोत्सव तीन दिन चांदपोल गेट स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में हुआ। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

01 Oct 2025 07:27 pm

तीन दिवसीय युवा महोत्सव में निकली रैली, देखें तस्वीरें

