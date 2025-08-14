Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

तिरंगा फहरा कर स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आजादी का जश्न मना रहे देशवासी …देखिए तस्वीरें

स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों में अपूर्व उत्साह का नजारा दिखा। तिंरगा यात्रा ने भी देशवासियों में देशप्रेम की अलख जगाई ।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Aug 14, 2025

भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर बच्चों में दिखा उत्साह। फोटो— विनोद शर्मा

जबलपुर में मालवी चौक से विकलांग सेवा भारती के दिव्यांग बच्चों ने भी निकाली तिरंगा यात्रा फोटो अफरोज खान

जबलपुर में नर्मदा की लहरों में लहराया तिरंगा— फोटो अफरोज खान

अजमेर में स्वतंत्रता दिवस से पहले स्कूली बच्चों में दिखा उत्साह— फोटो जय माखीजा

सूरत में स्वतंत्रता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा ने शहर में देशभक्ति का अनूठा माहौल बनाया।

भोपाल में कोलार मदर टेरेसा स्कूल से संतराम नगर तक निकाली तिरंगा यात्रा । फोटो सुभाष ठाकुर

चेन्नई में हर घर तिंरगा अभियान से जुडी महिलाएं। फोटो— हरिहर कृष्णन

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 06:02 pm

Hindi News / Special / तिरंगा फहरा कर स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आजादी का जश्न मना रहे देशवासी …देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

दुखद खबर! उत्तराखंड की धराली आपदा में राजस्थान के 5 जवान लापता, कांग्रेस सांसद ने किया दावा

Uttarakhand Dharali Disaster
जयपुर

VIDEO: झुंझुनूं में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराई बाइक, उछलने पर टेम्पो ने कुचला; मौत

Road accident in Jhunjhunu (1)
झुंझुनू

By-Elections: शहरी निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान 21 अगस्त को

Rajasthan Municipal Elections
जयपुर

Rajasthan: शहीद सुरेन्द्र के परिवार से मिले वायुसेना प्रमुख, डोटासरा बोले- सरकार ने परिवार के साथ सौतेला किया व्यवहार

Air Force chief met family of martyr Surendra Moga
झुंझुनू

Rajasthan: राजस्थान में कबड्डी टीम की कैप्टन को सोते हुए आई हिचकी और थम गई सांसें, गांव में छाया मातम

silent heart attack in Sirohi
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.