तिरंगा फहरा कर स्वतंत्रता दिवस से पहले ही आजादी का जश्न मना रहे देशवासी …देखिए तस्वीरें

भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर बच्चों में दिखा उत्साह। फोटो— विनोद शर्मा
जबलपुर में मालवी चौक से विकलांग सेवा भारती के दिव्यांग बच्चों ने भी निकाली तिरंगा यात्रा फोटो अफरोज खान
जबलपुर में नर्मदा की लहरों में लहराया तिरंगा— फोटो अफरोज खान
अजमेर में स्वतंत्रता दिवस से पहले स्कूली बच्चों में दिखा उत्साह— फोटो जय माखीजा
सूरत में स्वतंत्रता दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा ने शहर में देशभक्ति का अनूठा माहौल बनाया।
भोपाल में कोलार मदर टेरेसा स्कूल से संतराम नगर तक निकाली तिरंगा यात्रा । फोटो सुभाष ठाकुर
चेन्नई में हर घर तिंरगा अभियान से जुडी महिलाएं। फोटो— हरिहर कृष्णन
Rajasthan: शहीद सुरेन्द्र के परिवार से मिले वायुसेना प्रमुख, डोटासरा बोले- सरकार ने परिवार के साथ सौतेला किया व्यवहार