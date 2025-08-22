Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों के मेस बन्द छात्रों ने किया वार्डन को बंद, देखें तस्वीरें

पिछले काफी दिनों से जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में खाना नहीं बन रहा है। ना ही पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में गुरुवार रात को छात्रों का गुस्से का गुबार फूट पड़ा। उन्होंने वार्डन चीफ वार्डन सहित अन्य अधिकारियों को हॉस्टल में बंद कर दिया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद उनको छोड़ दिया गया। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 22, 2025

Rajasthan University demo

राजस्थान यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के मुख्य द्वार पर छात्रों द्वारा ताला लगा दिया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rajasthan University demo

हॉस्टल के अंदर वार्डन चीफ वार्डन को बंद कर लिया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन

Rajasthan University demo

बॉयज हॉस्टल के बाहर हंगामा करते छात्र। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

