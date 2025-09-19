Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

फिर गिरा जर्जर मकान, एक की मौत, देखें तस्वीरें

जयपुर में मात्र 12 दिन बाद ही उस ही इलाके यानी सुभाष चौक में एक और जर्जर मकान गिर गया। जिसमें दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल हो गई। अभी भी आस पास के मकान बेहद जर्जर हालत में है और लोग उसमें रहते है। ऐसे में कभी भी कोई और बड़ा हादसा हो सकता है। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 19, 2025

One woman died in jaipur

झिलाई हाउस सुभाष चौक पर गिरा मकान। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

One woman died in jaipur

मौके पर पहुंचे विधायक का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

One woman died in jaipur

पास ही एक और घर गिरने को तैयार। अभी भी इसमें लोग रह रहे है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

One woman died in jaipur

जर्जर मकान जो गिरा उसके पीछे बनी हवेली भी कभी भी गिर सकती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

19 Sept 2025 08:10 am

