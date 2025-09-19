फिर गिरा जर्जर मकान, एक की मौत, देखें तस्वीरें

झिलाई हाउस सुभाष चौक पर गिरा मकान। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मौके पर पहुंचे विधायक का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
पास ही एक और घर गिरने को तैयार। अभी भी इसमें लोग रह रहे है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
जर्जर मकान जो गिरा उसके पीछे बनी हवेली भी कभी भी गिर सकती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
