बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पीलीभीत रिजर्व को मिला ग्लोबल अवार्ड, 4 साल में ही दुगनी तेजी से बढ़ी संख्या

पीलीभीत. पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) ने 13 देशों को पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल अवार्ड हासिल किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय टीएक्स-2 के पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार कम समय में बाघों की दोगुनी करने के आधार पर दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और राज्य के वन विभाग ने 10 साल की जगह चार साल में ही बाघों की आबादी दोगुनी करके पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार टीएक्स-2 हासिल किया है। देश की 13 टाइगर रेंज में ये पुरस्कार पाने वाला पीटीआर पहला टाइगर रेंज है। इस उपलब्धि के बाद टाइगर रिजर्व से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और वन्यजीवों में उत्साह है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर नवीन खंडेलवाल ने कहा है कि यहां बाघों का संरक्षण और वृद्धि संबंधित अन्य संस्थाओं के सहयोग से ही संभव हो सकी है। ये सभी की कोशिशों का ही नतीजा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बधाई दी है। बता दें कि 2014 में यहां 25 बाघ थे जो कि 2018 में 65 हो गए।

Congratulations to Team Pilibhit Tiger Reserve for winning the global TX2 award in recognition of its consistent conservation efforts and more than doubling the tiger population from 25 in 2014 to 65 in 2018.#IndiasTigerSuccess pic.twitter.com/MvmAyqVLV4