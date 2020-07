सांसद वरुण गांधी ने पीलीभीत जिला अस्पताल के CMS से की बात, कोरोना मरीजों को पहुंचाईं बड़ी मदद

पीलीभीत. कोरोना वायरस (coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जनप्रतिनिधि भी प्रयास में जुटे हैं। गुरुवार को पीलीभीत (Piliphit) से सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने भी इस कड़ी में पीलीभीत जिला अस्पताल (District Hospital) के सीएमएस से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। और मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के लिए नई मशीनों को अस्पताल से जोड़ा ही जा रहा है। इसके अलावा हम अस्पताल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे सभी लोगों को भोजन प्रदान कर रहे हैं। जो लोग अपना टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही जो घर पर ही ठीक हो रहे हैं, उन लोगों को मुफ्त में ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है।

Held a meeting with the CMS at Pilibhit District Hospital. Apart from adding new machines to scale up testing, we are providing meals to all waiting outside the hospital, transport to those who need to get themselves tested & a free oximeter to everyone who is recovering at home. pic.twitter.com/wAf8UBnYVK