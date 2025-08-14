मध्य प्रदेश केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन का निधन, सीएम ने जताया शोक

MP News: मध्य प्रदेश केश शिल्पी बोर्ड के चेयमैन नंदकुमार वर्मा (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार की दोपहर पीथमपुर मुक्तिधाम में किया गया। इस दौरान धार जिला मुख्यालय से आए पुलिस बल ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। वे भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे।
नंदकुमार वर्मा की अंतिम यात्रा उनके निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से मुक्तिधाम के लिए निकली। इस यात्रा में भाजपा-कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने बताया कि 90 के दशक में नंदकुमार वर्मा भाजपा के शहर में प्रमुख चेहरे थे। उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए आंदोलन किए थे।
नंदकुमार वर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के साथ ही जनपद सदस्य भी रहे और भाजपा पीथमपुर के नगर महामंत्री का पद भी संभाला। उनके निधन से पूरे शहर में शोक की लहर है। सीएम डॉ मोहन यादव ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश केश शिल्पी मंडल के अध्यक्ष, श्री नंदकिशोर जी वर्मा के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को यह वज्रपीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें।