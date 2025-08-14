मध्य प्रदेश केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन का निधन, सीएम ने जताया शोक

नंदकुमार वर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के साथ ही जनपद सदस्य भी रहे और भाजपा पीथमपुर के नगर महामंत्री का पद भी संभाला। उनके निधन से पूरे शहर में शोक की लहर है। सीएम डॉ मोहन यादव ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश केश शिल्पी मंडल के अध्यक्ष, श्री नंदकिशोर जी वर्मा के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को यह वज्रपीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें।