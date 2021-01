कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का करेंगे बहिष्कार: आजाद

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के विरोध ( Protest Against Agriculture Law ) में दिल्ली की सड़कों से शुरू हुआ विरोध अब संसद ( Parliament ) तक जा पहुंचा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण ( President's Address ) का बहिष्कार करने का फैसला किया है। संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ( Congress leader Gulam Nabi Azad ) ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि कल से शुरू होने वाले बजट सत्र ( Budget session ) के दौरान संसद की संयुक्त बैठक में 16 विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे।

We're issuing a statement from 16 political parties that we're boycotting President's Address that will be delivered at Parliament tomorrow. The major reason behind this decision is that the Bills (Farm Laws) were passed forcibly in House, without Opposition: GN Azad, Congress pic.twitter.com/9uhtfLKh67