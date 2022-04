AAP नेता मनीष सिसोदिया का दावा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाली है BJP, जानिए कौन बनेगा सीएम?

आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के जरिए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आप नेता ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश दौरे के बाद बीजेपी डर गई है और जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलने वाली है।

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बंपर जीत के बाद अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश में रैली की। इस रैली के दूसरे ही दिन आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आप नेता ने दावा किया है कि, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश दौरे से डर गई है और जल्द ही प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाली है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि, केजरीवाल की सफल रैली के बाद अचानक बीजेपी को याद आया है कि साढ़े चार साल के कार्यकाल के बाद उसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बना देना चाहिए।

