हिमाचल प्रदेश में AAP की तिरंगा यात्रा, केजरीवाल बोले- पंजाब की तरह बदलाव की ओर देख रहा हिमाचल

पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी अपने विस्तार में जुटी है। इसी कड़ी में संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार अन्य राज्यों की ओर से कदम बढ़ा रहे हैं। गुजरात के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की। बुधवार को केजरीवाल ने मंडी में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया।

आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब अन्य राज्यों पर अपनी पकड़ बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पहले गुजरात और अब हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की जमीन मजबूत करने की कोशिश की। बुधवार को हिमाचल के मंडी में आम आदमी पार्टी ने तिरंग यात्रा निकाली। इस यात्रा में अरविंद केजरीवाल ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, पंजाब की तरह अब हिमाचल प्रदेश भी बदलाव चाहता है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे।

AAP Rally In Mandi Himachal Pradesh Arvind Kejriwal Says It's Time To Change