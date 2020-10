तेजस्वी के बयान के बाद, भाजपा नेताओं का पलटवार, दसवीं पास नेता देगा नौकरी

नई दिल्ली। बिहार में राजद और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव भाजपा पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। बिहार प्रमुख संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि कि जिसके माता पिता दोनों सीएम रह चुके हों वो दसवीं भी पास नहीं कर सका। वो नौकरी देने का ऐलान करता है तो थोड़ा हास्यास्पद जरूर है। वहीं बीजेपी सांसद नित्यानंदराय के कहा कि राजद सरकार नहीं बन रही है। एनडीए दो तिहाई बहुमत के साथ आएगी और नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनेंगे। इससे पहले तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जिसके बाद भाजपा नेताओं के आने शुरू हो गए।

बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि किसी के बहाने कोई निशाना नहीं है। लेकिन जिसके माता पिता दोनों सीएम रहें हो और वो दसवीं पास नहीं कर सके तथा वो नौकरी देने की बात करता हो तो इससे हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता है।

They never met people of Bihar at their residence, let alone them offering a glass of water to anyone. There's no question of RJD forming govt as NDA will form govt with 2/3rd majority & Nitish Kumar will become Bihar CM: Nityanand Rai, MoS Home on Tejashwi Yadav pic.twitter.com/J5lVFPzfYe