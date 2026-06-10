गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, लकड़ी के चूल्हे पर बनाई चाय

गृहिणियों का बजट पूरी तरह बिगाड़ा

इस अवसर पर हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरम्मा बलोगी ने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों, विशेषकर गृहिणियों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। महंगाई का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, जिनके लिए घरेलू खर्च चलाना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।