गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, लकड़ी के चूल्हे पर बनाई चाय

महंगाई पर आक्रोश... हुब्बल्ली के गोपनकोप्पा में गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों के विरोध में खाली सिलेंडर और चूल्हे के साथ प्रदर्शन करतीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता।
गृहिणियों का बजट पूरी तरह बिगाड़ा
इस अवसर पर हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरम्मा बलोगी ने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों, विशेषकर गृहिणियों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। महंगाई का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है, जिनके लिए घरेलू खर्च चलाना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
चूल्हे पर चाय बनाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि यदि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते रहे तो कई गरीब परिवारों को मजबूर होकर फिर से पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ेगा। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।
चूल्हे पर तैयार चाय लोगों में वितरित की
प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर तैयार की गई चाय लोगों में वितरित की और केंद्र सरकार से रसोई गैस की कीमतों में तत्काल राहत देने की मांग की। महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन प्रभावित हो रहा है तथा सरकार को जनहित में ठोस कदम उठाने चाहिए।
बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं
प्रदर्शन में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरम्मा बलोगी, उणकल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष स्नेहा जादव, मेघना हिरेमठ, रेश्मा शेख सनदी, सुनंदा कुसुगल, रूपा कुरहट्टी, सुजाता, गीता, गीता शेट्टी, शारदा चिक्कतुम्बी, संध्या नागरहल्ली, बसम्मा हादीमने सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।
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