Vijay Rupani Resigns: विजय रुपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ये चार नाम आगे, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ( Vijay Rupani Resigns ) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद विजय रुपाणी ने कहा कि अब उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वह उसको पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा कि सीएम रहते हुए उन्हें गुजरात की जनता का भरपूर समर्थन मिला। गुजरात के विकास में योगदान करने का भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने कहा कि गुजरात विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

विजय रुपाणी के इस्तीफा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब गुजरात का अगला सीएम कौन होगा।

दरअसल अगले वर्ष के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव ( Gujarat Assembly Election 2022 ) होना है, ऐसे में जिसको भी ये जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए शुरुआत में ही बड़ी चुनौती होगी।

यह भी पढेंः Vijay Rupani Resign: गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा

Gandhinagar: Vijay Rupani submitted his resignation to Governor Acharya Devvrat, from the post of Gujarat's Chief Minister pic.twitter.com/VqavB2jj9h