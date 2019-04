वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने की मतदाताओं से अपील, आतंक के IED को VID से दें करारा जवाब

नई दिल्‍ली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह नई दिल्‍ली से गांधीनगर पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र के रानिप पोलिंग बूथ पर वोट डाला। वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि देश के मतदाता आतंक के IED को VID से करारा जवाब दें। उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की सबसे बड़ी ताकत 'वोटर ID' है। सभी को चाहिए कि इसका इस्‍तेमाल आतंकी ताकतों के मंसूबों को विफल करने के मकसद से करें।

PM Narendra Modi casts his vote at a polling booth in Ranip,Ahmedabad #Gujarat #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/qOfJW7uRZC

ये सदी युवाओं की है

पीएम लोगों को वोटिंग का महत्व समझाते हुए कहा कि वोटर आईडी न सिर्फ आतंकवाद के आईईडी से ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि उसका महत्व भी अधिक है। उन्होंने युवा मतदाताओं से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें क्योंकि यह सदी उनकी है।

लोकसभा चुनाव 2019: क्या 2014 से अलग होगा इस बार चुनाव का परिणाम?

वोट डालना गौरवपूर्ण पल

पीएम ने कहा कि मुझे भी आज महान लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। मुझे कुंभ के मेले में स्नान कर जो पवित्रता का अहसास हुआ था आज कुछ वैसा ही आनंद वोट डालने के बाद हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए गौरवपूर्ण पल है कि मेरे गृह राज्य गुजरात में वोट डाला। मैं देश के सभी भाईयों बहनों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में जहां- जहां वोटिंग बाकी है, वहां जमकर वोटिंग करें।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives to cast his vote at polling booth in Nishan Higher Secondary School in Ranip, Ahmedabad; BJP President Amit Shah also present pic.twitter.com/wu3Y5EopRF