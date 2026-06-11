PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात, फिर भारत आए अभिजीत दीपके, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर संजय राउत का बड़ा दावा

देश की राजनीति में इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। राउत ने कहा कि अभिजीत दीपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में मुलाकात हुई थी और इसके बाद ही अभिजीत भारत आए। उनके पास इस मुलाकात की तस्वीरें भी है। संजय राउत के इस बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।