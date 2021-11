यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लॉन्च किया 'समाजवादी परफ्यूम', लोगों ने उड़ाया मजाक

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को 'समाजवादी इत्र' नाम से परफ्यूम लॉन्च किया जिसे कन्नौज से सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पम्पी ने तैयार किया है। पम्पी ने दावा किया है कि इस इत्र को तैयार करने में 2 वैज्ञानिकों को 4 महीने का समय लगा है जिसमें न्नौज की मिट्टी का भी प्रयोग किया गया है। इस परफ्यूम का इस्तेमाल करने वालों को समाजवाद की सुगंध और भाईचारा महसूस होगा, उनके मन से नफरत खत्म होगी। लाल और हरे रंग के इस परफ्यूम की बोतल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पार्टी के चिन्ह और रंग हैं, साथ ही इसपर सपा एमएलसी ने अपना नंबर भी दिया है।

इस परफ्यूम के लॉन्च के समय अखिलेश यादव ने कहा, "2022 में बदलाव होकर रहेगा और जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे।" सपा के एमएलसी ने बताया कि 22 खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि नफरत की आंधी जो फैली हुई है, उसे ये परफ्यूम खत्म करके प्रेम का माहौल बनाने का काम करेगी। इसके साथ ही सपा ने ये भी दावा किया कि पार्टी एक और प्राकृतिक परफ्यूम को बनाने की तैयारी की जा रही है, जो 2024 में लॉन्च होगा और पूरे देश में नफरत की फैली आंधी को खत्म करने का काम करेगा।

वहीं, इस परफ्यूम को लेकर लोगों ने खुब चुटकी ली। एक यूजर ने लिखा, "परफ्यूम .. राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो राहुल गांधी को मूर्खता करने के मामले में चुनौती दे सकते हैं!"

😂😂perfume .. seriously there are ppl in politics who can challenge Rahul Gandhi in their act of foolishness!! @VslMl1